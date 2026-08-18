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Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:27 Son Güncelleme: 18.08.2026 10:45

Sarıyer'deki feci kaza 3 kardeşi hayattan koparmıştı: Son yolculuklarına uğurlandılar!

Sarıyer Uskumruköy'de nakliye kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçta hayatını kaybedenlerden Yusuf İçen (4), Mehmet Ali İçen (11) ve Ecrin İçen (13)'in kardeş olduğu belirlenmişti. Hayatını kaybeden kardeşler, son yolculuğuna uğurlandı. Anne Sözdar İçen ve baba Yasin İçen'in yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Sarıyer’deki feci kaza 3 kardeşi hayattan koparmıştı: Son yolculuklarına uğurlandılar!
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Kaza, 16 Ağustos pazar günü saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen Emrullah A. yönetimindeki nakliye kamyonuyla içerisinde 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, içerisinde bulunanlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta bulunan Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3 kardeşin annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Ruken K. (15), Hacer K. (23) ve Şehmuz K. (26) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından kamyon şoförü Emrullah A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emrullah A.'nın jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi. Emrullah A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden kardeşler, Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen, Bağcılar Hz. Ömer Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeş Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#EDİRNE

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Sarıyer'deki feci kaza 3 kardeşi hayattan koparmıştı: Son yolculuklarına uğurlandılar!
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