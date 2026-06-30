Sarıyer’deki kafe dehşetinde flaş gelişme: Mazlum Ayrancı öldürülmüştü! Güneş kardeşler hakkında karar…

Sarıyer'de 2024 Mart ayında bir kafede çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı (35) hayatını kaybetmiş, Umut Koyuncu ise yaralanmıştı.
TIR'IN GİZLİ BÖLÜMÜNDE GÜRCİSTAN'DA YAKALANMIŞLARDI
Birkaç gün sonra, kardeş oldukları belirlenen Robin Ömer Güneş ve Roni Baran Güneş'in Türkiye'den Gürcistan'a TIR ile giriş yaptığı tespit edilmişti. Gürcistan polisinin şüpheli gördüğü TIR'da arama yapması üzerine Güneş kardeşler TIR'ın gizli bölümünde yakalanmışlardı. Olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Robin Ömer Güneş ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Tuncay Ayrancı da katılırken, diğer müşteki Umut Koyuncu ve sanık Serhat Irklı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
15 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme, Robin Ömer Güneş'i 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirten heyet, bu cezayı 12 yıl 6 aya çevirdi. Ayrıca 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanığa 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 10 ay hapis cezası verilerek bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Toplamda 15 yıl 10 ay hapis cezası verilen sanığın tutukluk halinin devamına hükmedildi.
2 SANIĞA 'SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇUNDAN 5 AY HAPİS
Mahkeme heyeti, sanıklar Erhan İnalhan ve Serhat Irklı 'suçluyu kayırma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıklar Mustafa Gümüş ve Roni Baran Güneş'in ise üzerlerine atılı suçlardan beraatlarına hükmedildi.