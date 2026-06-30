Sarıyer’deki kafe dehşetinde flaş gelişme: Mazlum Ayrancı öldürülmüştü! Güneş kardeşler hakkında karar…

TIR'IN GİZLİ BÖLÜMÜNDE GÜRCİSTAN'DA YAKALANMIŞLARDI

Birkaç gün sonra, kardeş oldukları belirlenen Robin Ömer Güneş ve Roni Baran Güneş'in Türkiye'den Gürcistan'a TIR ile giriş yaptığı tespit edilmişti. Gürcistan polisinin şüpheli gördüğü TIR'da arama yapması üzerine Güneş kardeşler TIR'ın gizli bölümünde yakalanmışlardı. Olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Robin Ömer Güneş ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Tuncay Ayrancı da katılırken, diğer müşteki Umut Koyuncu ve sanık Serhat Irklı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.