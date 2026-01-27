‘Şark Fatihi’ Kazım Karabekir vefatının 78’inci yılında anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin kritik safhasında önemli bir rol üstlenen ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde taht kuran "Şark Fatihi" Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında anılıyor. Milli mücadele kahramanı için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni yapıldı. 26 Ocak 1948'de Ankara'da hayatını kaybeden Karabekir, ilk olarak Hava Şehitleri Mezarlığı'na defnedildi. Naaşı, 30 Ağustos 1988'de Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan Devlet Mezarlığı'na nakledildi.