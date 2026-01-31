Geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süredir tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek 59 yaşında hayata veda etti. Ürek'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Evinde kahvaltı yaparken geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim'de hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti. Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "15 Ekim 2025'te hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir" denildi.