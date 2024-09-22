Şarkıcı Metin Arolat’a veda

İstanbul Kadıköy'de sahne aldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden 52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Şişli'de bulunan Teşvikiye Cami'ne getirildi.

Cenazede Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan taziyeleri kabul etti. Metin Arolat'ı son yolculuğunda ünlü isimler Demet Sağıroğlu, Gülben Ergen, Gülşen, Emre Altuğ, Esra Erol ile çok sayıda seveni yalnız bırakmadı.

"ÇOK SEVENİ VARDI"

Metin Arolat ile ilgili konuşan ablası Fatoş Alkan, "Bitti, sözün bittiği yer. Söylenecek bir şey yok. Mecburen adli tıptan ben aldım çünkü birinci dereceden yakınına veriyorlar. Bir tek ben kaldım, onun için ben aldım. Çok seveni vardı, çok iyi bir insandı benim kardeşim. Her zaman, herkes için iyilik düşünen bir insandı" dedi.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Teşvikiye Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Metin Arolat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir'e götürüldü. Metin Arolat, İzmir Karşıyaka Mezarlığı'nda Pazartesi Günü toprağa verilecek.