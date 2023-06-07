Haberler Yaşam Haberleri Şarkıcı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.6.2023

Şarkıcı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti

Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan, şarkılarıyla 70’li ve 80’li yıllara damga vuran Yıldız Tezcan, 78 yaşında vefat etti

Şarkıcı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti
Türk müziğinde 70'li ve 80'li yıllarda büyük bir çıkış yakalayan, Yeşilçam'da usta isimlerle birçok filmde başrolü paylaşan şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan, çoklu organ yetmezliğinden 78 yaşında vefat etti. Film-San Vakfı tarafından ünlü sanatçının vefatına ilişkin yapılan paylaşımda, "Usta sanatçıyı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Sanatçı bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 1945'te İstanbul'da doğan Tezcan, henüz 9 yaşında müzik hayatına başladı.



Çocukken okuduğu ilk plağına "Orda Bir Köy Var Uzakta" adlı çocuk şarkısını yorumladı, aynı dönem çocuk korosunda yer aldı. Sanatçı, kariyeri boyunca Türkiye ve Almanya'da 200'ün üzerinde plak yayınladı. Müzik hayatındaki yükselişi ile sinema yapımcılarının da dikkatini çeken sanatçı, 1960'lı yıllarda sinemaya adım attı. Tezcan, 1965'te Ümit Utku'nun çektiği ilk filmi "Gönül Kuşum"da başrolleri Yılmaz Güney ile paylaştı. "Ezom-Bir Dost Bulamadım" adlı 1973 yapımı filmde de rol alan sanatçı, Aytaç Arman ve Yusuf Sezgin ile başrol oynadı. "Aşkın Gözyaşları", "Berduş Yıldız", "Yayla Kartalı", "Kaldırım Meleği", "Kırık Saz", "Mühür Gözlüm" ve "Ezom" gibi büyük ilgi gören birçok filmde rol alan Tezcan, 1975'e kadar 45 filmde yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı
Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş istediğini alamadı! Küme düşen son takım belli oldu…
Mansur Yavaş belediyeciliği? Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış
SON DAKİKA: İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Asıl kavga şimdi başlıyor
SON DAKİKA | Siirt'ten acı haber: Uzman çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
27 günde 188 daireyi sattı
Şike teklifi ses kaydıyla kanıtlandı, futbol menajerinin 3 yıl hapis! Adam başı 50 bin lira...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıcı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA