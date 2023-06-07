Şarkıcı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti

Türkmüziğinde 70'li ve 80'li yıllarda büyük bir çıkış yakalayan, Yeşilçam'da usta isimlerle birçok filmde başrolü paylaşan şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan, çoklu organ yetmezliğinden 78 yaşında vefat etti. Film-San Vakfı tarafından ünlü sanatçının vefatına ilişkin yapılan paylaşımda, "Usta sanatçıyı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Sanatçı bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 1945'te İstanbul'da doğan Tezcan, henüz 9 yaşında müzik hayatına başladı.Çocukken okuduğu ilk plağına "Orda Bir Köy Var Uzakta" adlı çocuk şarkısını yorumladı, aynı dönem çocuk korosunda yer aldı. Sanatçı, kariyeri boyunca Türkiye ve Almanya'da 200'ün üzerinde plak yayınladı. Müzik hayatındaki yükselişi ile sinema yapımcılarının da dikkatini çeken sanatçı, 1960'lı yıllarda sinemaya adım attı. Tezcan, 1965'te Ümit Utku'nun çektiği ilk filmi "Gönül Kuşum"da başrolleri Yılmaz Güney ile paylaştı. "Ezom-Bir Dost Bulamadım" adlı 1973 yapımı filmde de rol alan sanatçı, Aytaç Arman ve Yusuf Sezgin ile başrol oynadı. "Aşkın Gözyaşları", "Berduş Yıldız", "Yayla Kartalı", "Kaldırım Meleği", "Kırık Saz", "Mühür Gözlüm" ve "Ezom" gibi büyük ilgi gören birçok filmde rol alan Tezcan, 1975'e kadar 45 filmde yer aldı.