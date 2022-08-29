Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlayacak? 2022 Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon birçok seyirci tarafından merakla bekleniyor. Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun'un sunuculuğunu yaptığı program, her cumartesi günü ekranları sallıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlayacak? İşte Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon hakkında detaylar...