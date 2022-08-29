Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlayacak? 2022 Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon birçok seyirci tarafından merakla bekleniyor. Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun'un sunuculuğunu yaptığı program, her cumartesi günü ekranları sallıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlayacak? İşte Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon hakkında detaylar...
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sunuculuğu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Kanal D'nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon için gün sayıyor. Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.