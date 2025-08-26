Şarköy’de köy eşkiyaları karanlıkta kurşunladı

Haftasonu Şarköy ilçesinin kırsal mahallesi Uluman'da köy düğünü gerçekleşti. Düğünde komşu iki köyden Yayaağaç ve Gölcük'ün gençleri kavga etti. Olay yatıştırılmasının ardından düğüne devam edildi. Düğün sonrası, Uluman ve Yayaağaç mahallesindeki gençler Şarköy-İstanbul yolu üzerindeki Uluman köyü sapağında davul zurna ile eğlenmeye başladı. Gece 02:45 sıralarında Şarköy yönüne gitmekte olan farları kapatılmış bir otomobilden yol kenarında eğlenen gençlerin olduğu olduğu yöne silahla ateş açıldı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan gençler kendilerine ait 4-5 otomobilin arkasına saklandı. Uluman Mahalle Muhtarı Rıdvan Duman, yaşanılan olayla ilgili Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verdi.

Olay yerine jandarma geldi ve olayla ilgili inceleme başlattı. Eğlenen gençler arasında iki kardeşinin de bulunduğunu söyleyen Uluman Mahalle Muhtarı Rıdvan Duman "Bizim şimdiye kadar köyümüzde hiçbir zaman kavga çıkmamıştır. Cumartesi günü akşamı köyümüzde düğün vardı. Düğünde hemen 3 km uzaklıktaki komşu Yayaağaç köyü gençleri ile 7 km uzaklıktaki Gölcük köyü gençleri arasında kavga oldu. Kavgayı ayırdık, ortamı yumuşattık, düğüne devam edildi.

Daha sonra aralarında iki kardeşiminde olduğu 4-5 araçtan oluşan köyümüzün ve komşu Yayaağaç köyünün gençleri davul zurna ekibi ile köy çıkışı ana yola yakın sapakta eğlenmeye başlamış. Şarköy yönüne giden bir otomobilden kendilerine doğru silahla ateş edilmiş. Arabalarının arkasına sığınarak canlarını kurtarmış. Herhangi bir yaralanma yok, mucize diyeceğimiz bir şekilde canlarını kurtarmışlar. Eğlendikleri sırada 20'ye yakın kişi varmış. Jandarma haber verdik. Köy içinde valilik tarafından takına güvenlik kameraları ile GSM şirketinin güvenlik kameralarından olayla ilgili çalışma başlattılar" dedi. Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekibi, olayın geçtiği yerlerde inceleme başlattı. Olayın olduğu alanda bulunan 2 otomobilde atılan silahtan kurşun izleri, yerlerde boş kovanlar, düğün yapılan alanda boş kovanlar tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi, Uluman, Yayağaç ve Gölcük kırsal mahallelerindeki güvenlik kameralarını da inceleme altına aldı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobillerde maddi zarar meydana geldi.