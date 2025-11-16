Şarköylü Gaziler 51 yıl sonra Kıbrıs’ı ziyaret ettiler

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki 28 gazi, savaştıkları toprakları görmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42.kuruluş yıldönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak amacıyla, 3 gün süren KKTC ziyaretinde bulundular. Lefkoşe'de düzenlenen törenler de Şarköylü gaziler, askeri araç içerisinde tören kortejinde de yer aldılar. Şarköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından organize edilen ziyaret programında 28 gazi eşleriyle birlikte katıldı.

KKTC'nın kurulmasında büyük bir emeği olan gaziler, Girne yolu üzerindeki Karaoğlanoğlu Şehitliğini ziyaret etti. 20 Temmuz 1974'te ilk çıkarma yapılan bugünkü adı Yavuz Plajı (Karaoğlan Plajı) olan yere; Şarköy'den Hüseyin Ertekin, Hasan Korur, Hüseyin Bozkurt, Arif Palabıyık, Hüseyin Karayel, Necdet Işık, Sait Yılmaz, Yaşar Gül, Rasim Çakır ve Deniz Piyade Astsubay Hüseyin Akgül de çıkartmada görev aldıklarını ifade ettiler. Yanlarında 4 askerin şehit olduğunu belirttiler.

Beyoğlu Köyünden Rasim Çakır, sabah 07.00'de Yavuz Plajına geldiklerini belirterek "Ateş altında kaldık, 2,5 gün kadar sonra Beşparmak dağlarına yola koyulduk." Dedi. Gazi Yaşar Gül, Rasim Çakır ile aynı gemide olduklarını ifade ederek "Yaralı askerleri alarak, gece Mersin'e götürdük." Dedi. Gazi Arif Palabıyık "Hava aydınlanmak üzere çıktık, ateş altında ilerledik." Dedi. Kıbrıs'a ilk çıkartma yapan ekibin içinde olan Hasan Korur "16 ay cephede kaldım. Büyük bir mücadele verdik, sonunda da kazandık. Bu kadar yıl sonra tekrar Kıbrıs'ı yeniden görmüş olmaktan büyük bir mutluluk duydum" dedi.

Şarköylü Gazilerin ikinci durağı; Girne'de bulunan 327 şehidin yer aldığı Boğazlıyan Şehitliği ziyareti oldu. Şarköylü gaziler "Gezimiz sırasında hem sevindik gem hüzünlendik. Çıkarma anında birlikte olduğumuz ve yanımızda şehit olan arkadaşlarımızın anısı gözümüzde canlandığında hüzünlendik, neticede burada bulunmak bir gezidir, 51 yıl sonra burada olmakta bizleri sevindirdi." İfadesinde bulundular. Gaziler; Boğazlıyan Şehitliği, Barbarlık Müzesi, Kolej Tepe, gibi savaş alanlarını ziyaret ettikten sonra, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42.kuruluş yıldönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılıp, ardından Türkiye'ye döndüler.