Şarköy’ün otantik köyü yangında tehlike atlattı

İlçe merkezine 35 km uzaklıktaki Uçmakdere'nin köy girişi su deposu mevkiinde otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede köy üzerindeki fidanlığa kadar ulaştı. Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü, Şarköy Helvatepe ve merkez şeflikleri 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ile Keşan İşletme Müdürlüğü'nden bir helikopter; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şarköy İtfaiye Amirliğinden 10 itfaiye aracı ve 2 su tankeri kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak söndürme faaliyetinde bulundu. Yangınların köy merkezi, üzüm bağları ve ıhlamur ağaçlarının çoğunlukta bulunduğu ormanlık alana sıçramaması için yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlayan yangında yaklaşık 2 hektar alanın yandığı tahmin ediliyor.

Uçmakdere köyü 1924 yılı mübadele göçünden önce eski bir rum köyü yerleşkesiydi.