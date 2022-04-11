Haberler Yaşam Haberleri Sarp Sınır Kapısı’nda 3 kilometrelik tır kuyruğu
Giriş Tarihi: 11.4.2022 14:43

Sarp Sınır Kapısı’nda 3 kilometrelik tır kuyruğu

Sarp Sınır Kapısı’nda 3 kilometrelik tır kuyruğu

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar, kısmi yoğunluğa neden oldu.

Arhavi ilçesindeki tır parkı ile Hopa ilçesi arasındaki güzergahta 3 kilometreyi bulan kuyruk oluştu.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğunluğun büyük bir kısmı geçiş belgesi (dozvola) bekleyen tırlardan kaynaklanıyor.

Sarp Sınır Kapısı'ndan son 3 günde toplam 2 bin 621 araç yurt dışına çıkış yaparken bunun 1468'ini yük taşımacılığında kullanılan tır, kamyon ve tankerler oluşturdu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan son 3 günde Türkiye'ye giren araç sayısı ise 2 bin 279 olurken bu araçların 1140'ını yük taşımacılığındaki araçlar teşkil etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm
Ünlü doktoru öldüren at bakıcısının ifadesi ortaya çıktı! "Hedef gözetmeden ateş ettim"
Son dakika: Dev derbiden Fenerbahçe galip ayrıldı! Son 8 maçta 7. galibiyet
SON DAKİKA: 17 yaşındaki Cemile Şenel'in ölümünde şok detaylar! Birlikte olacağını söyleyince eve çağırmış! Sonrası korkunç...
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi? Flaş açıklamalar: ''İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü...''
SON DAKİKA: Pakistan'da Çin-ABD fay hattı! Uzman isimden çarpıcı yorum: Kavganın nedeni bu!
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika | Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarp Sınır Kapısı’nda 3 kilometrelik tır kuyruğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA