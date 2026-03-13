Satışa hazır 1.5 kilo uyuşturucuyla yakaladılar

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Güngören İlçesi Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Adreste ayrı ayrı paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş toplamda bir kilo 520 gram Marihuana maddesi, paketlenerek satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan beş hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve bir uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi. T.E. (21) isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

