Satmak istediği otomobil ’Change’ çıktı!

İsmail C., 2024 yılında Kayseri'den satın aldığı 06 GSE 97 plakalı otomobilini satmak için alıcıyla anlaştı. Taraflar, satış işlemi öncesinde aracı detaylı kontrolden geçirmek amacıyla bir oto ekspertiz merkezine götürdü. Ekspertiz sırasında ilk dikkat çeken ayrıntı, araç kayıtlarındaki model yılı farklılığı oldu. Ruhsatta otomobil 2012 model olarak görünürken, sistem sorgulamasında 2011 üretim yılına ait bilgiler yer aldı. Yapılan teknik incelemelerde ise aracın fiziksel özelliklerinin 2013 model ile uyumlu olduğu belirlendi.

Şase numarasında müdahale tespit edildi

Uzmanların detaylı incelemesinde aracın şase numarasının bulunduğu bölümde işlem yapıldığı ortaya çıktı. Şase numarasının kazınarak yeniden işlendiği değerlendirilirken, elektronik kontrol ünitesinde (ECU) kayıtlı şase numarasıyla araç üzerindeki şase numarasının tamamen farklı olduğu belirlendi. Bu bulgular üzerine ekspertiz yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis aracı trafikten men etti

İhbar üzerine ekspertiz merkezine gelen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı. İlk tespitlerin ardından şase numarasında değişiklik yapıldığı değerlendirilirken, otomobil trafikten men edilerek kriminal incelemeye gönderildi.

Aracı alırken ekspertiz yaptırmamış

Otomobil sahibi İsmail C.'nin aracı yaklaşık iki yıl önce Kayseri'den satın aldığı, satın alma aşamasında ekspertiz raporu almadığı ve araçtaki usulsüzlükten habersiz olduğu öğrenildi.

Uzmanlardan ikinci el araç alacaklara uyarı

Uzmanlar, ikinci el araç alımında benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşların yalnızca dış görünüşe veya satıcının beyanına güvenmemesi gerektiğini belirterek, satın alma işlemi öncesinde mutlaka kapsamlı ekspertiz yaptırılması ve şase ile motor numarası kontrollerinin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.