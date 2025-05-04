Satranç eğitmenin tutukluluğuna devam

Alanya 10 Asliye Ceza Mahkemesindeki Duruşmaya mağdur çocukların Anneleri müşteki avukatları ve sanık avukatı mahkemede hazır bulundular. İlk Mahkemeye katılmayan 5 mağdur aile duruşmada hazır bulundular.

PİŞMANIM DEDİ

Alanya 10 Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Alanya Cezaevi Tabur Komutanlığınca salonda hazır edilen tutuklu sanık satranç eğitmeni Mesut U, hakkında TCK 226 maddesinde müstehcenlik ve 226-103 TCK'dan Çocukların Cinsel içerikli fotoğraflarını çekmek ve Özel hayatın Gizliliğini ihlal etmek suçundan hakkında kamu davası açıldığını belirten Hakim sanığa neler söyleyeceksin diye sorması üzerine sanık pişmanım, dedi.

MAĞDUR ANNELER İNDİRİMSİZ EN AĞIR CEZA İSTEDİ

Alanya 10 Asliye Ceza Mahkemesine katılan 5 mağdur anne çocuklarına satranç kursu eğitim veren sanık Mesut U. davacı ve şikayetçi olduklarını söyleyerek sanığın İndirimsiz en ağır cezanın verilmesini talep ettiler.

SANTRANCA GİTMEK İSTEMEDİLER

Duruşmada konuşan mağdur anneler çocukların önce satranç kursuna severek giderken daha sonra çocukların satranç kursuna gitmek istemediler. Bazı aileler ise psikolojik destek aldıklarını ifade ettiler.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI CEZALANDIRILSIN

Duruşmada hazır olan müşteki avukatları müvekkillerinin çocuklarının mağdur olduklarını belirterek indirimsiz en üst seviyeden cezalandırılmasını talep ettiler.

SANIK AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Alanya 10 Asliye Ceza Mahkemesinde Müstehcenlik ve Çocukların Cinsel İstismar Özel Hayatın Gizliliğine İhlal suçundan tutuklu yargılanan sanık Mesut U. Avukatı müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını ve tahliyesini talep etti.

SANIK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mahkemede hakim tarafından son sözü sorulan sanık Mesut U. pişman olduğunu Yurt Dışı yasağı ile Adli Kontrol şartı ve bir kurumda çalışmak istediğini söyledi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Alanya 10 Asliye Ceza Mahkemesi sanık Mesut U, tutukluluğuna devam kararı verirken eksiklerinin giderilmesine, duruşmanın 5 Mayıs tarihinde saat 14:30'da görülmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya ilçesinde sahilde küçük yaştaki Ukrayna uyruklu bir kızın fotoğrafını çektiği öne sürülen satranç eğitmeni, polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede cep telefonunda özel ders verdiği öğrenciler ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntü olduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

SATRANÇ EĞİTMENİ TUTUKLANDI

11 Ağustos 2024 tarihinde Olay, öğle saatlerinde Alanya'nın Saray Mahallesi'nde bulunan Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre plajda oturan Mesut U. (52) cep telefonu kamerasıyla Ukrayna uyruklu 11 yaşındaki kız çocuğunun görüntülerini çekmeye başladı. Çevredekilerin durumu fark ederek şikayet etmesi ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Cep telefonuna el konulan ve satranç eğitmeni olduğu öğrenilen Mesut U., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

CEP TELEFONUNDA UYGUNSUZ FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Polis yaptığı incelemede Mesut U. cep telefonunda kendisine ait kursta özel ders verdiği öğrenciler ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntüler olduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut U., Alanya nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.