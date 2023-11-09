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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Savaş Abi’ye 10 yıllık özlem

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Savaş Abi’ye 10 yıllık özlem
Usta gazeteci Savaş Ay vefatının 10'uncu yılında İstanbul'daki mezarı başında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Savaş Ay, 15 yıl boyunca mücadele ettiği kanser hastalığına 9 Kasım 2013'te, yaklaşık 1.5 ay tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması nedeniyle yenik düştü. ATV'deki A Takımı ve SABAH Gazetesi'ndeki haber ve yazılarıyla hafızalara kazınan Savaş Ay'ın Topkapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden Burak Demirci adlı vatandaş, "Savaş Ay'ı 14-15 yaşlarındayken televizyondan tanıyorum. Hep halkın dertleriyle dertlenir ve bunu ekranlardan halka sunardı. Bir gazeteci olarak unutulmaz hatıralar bıraktı" dedi. Gazeteciliğe 1974 yılında başlayan Savaş Ay, ATV ve A Haber ekranlarında önemli haberlere imza atmıştı. Savaş Ay, yaptığı haberlerle televizyon ve gazete haberciliğine damga vurmuştu.

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Savaş Abi’ye 10 yıllık özlem
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