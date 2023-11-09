Savaş Abi’ye 10 yıllık özlem

Usta gazeteci Savaş Ay vefatının 10'uncu yılında İstanbul'daki mezarı başında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Savaş Ay, 15 yıl boyunca mücadele ettiği kanser hastalığına 9 Kasım 2013'te, yaklaşık 1.5 ay tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması nedeniyle yenik düştü. ATV'deki A Takımı ve SABAH Gazetesi'ndeki haber ve yazılarıyla hafızalara kazınan Savaş Ay'ın Topkapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden Burak Demirci adlı vatandaş, "Savaş Ay'ı 14-15 yaşlarındayken televizyondan tanıyorum. Hep halkın dertleriyle dertlenir ve bunu ekranlardan halka sunardı. Bir gazeteci olarak unutulmaz hatıralar bıraktı" dedi. Gazeteciliğe 1974 yılında başlayan Savaş Ay, ATV ve A Haber ekranlarında önemli haberlere imza atmıştı. Savaş Ay, yaptığı haberlerle televizyon ve gazete haberciliğine damga vurmuştu.