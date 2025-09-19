Savaş bölgesinde ‘hayat köprüsü’

Belarus'ta düşüp beyin kanaması geçiren ve iki aydan fazladır komada ve yoğun bakımda olan Hataylı Yılmaz Eker (56), Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye'ye bir türlü getirilemedi. Dışişleri ve Sağlık bakanlıkları girişim başlatırken, konu Hatay Milletvekili Şefik Çirkin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Erdoğan, yoğun bakımdaki Eker'in derhal Türkiye'ye getirilmesi için talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen temaslar sonucu Eker, tam donanımlı ambulans uçakla Litvanya üzerinden önceki gün Türkiye'ye getirildi. Eker, önceki gün İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Milletvekili Çirkin, Erdoğan'ın bu ilgisi üzerine kendisine bir teşekkür mektubu yazarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşını yurtdışında mağdur ve yalnız bırakmayan anlayışınız nedeniyle Hataylı vatandaşımız, ailesi ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.