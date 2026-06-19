Savcı gibi davranıp polislere talimat verdi! Sonu cezaevinde bitti

Ankara'da M.A. isimli kadın, Ankara Adliyesi'nde görev yaptığı izlenimi oluşturarak son birkaç gün içerisinde birden fazla polis merkezine gitti. Kendisini "savcı yardımcısı" ve "stajyer savcı" olarak tanıtan şüpheli, polis personeline çeşitli talimatlar verdi. M.A.'nın ayrıca bazı polis memurları hakkında şikayette bulunmak amacıyla görevli personelden kimlik ve görev bilgileri talep ettiği öğrenildi. Polis merkezi görevlileri, M.A.'nın tavır ve davranışlarından şüphelenince kimliğini ibraz etmesini istedi. Şüpheli ise görevli personele stajyer savcı olduğunu söyledi. Durumun şüpheli bulunması üzerine polis merkezi amirliği tarafından araştırma başlatıldı. Olay, görevli Cumhuriyet savcısına bildirildi. Savcılığın talimatıyla yapılan incelemelerde M.A.'nın ne savcı yardımcısı ne de stajyer savcı olduğu belirlendi.

HUKUK FAKÜLTESİNDEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada M.A.'nın 2000 doğumlu olduğu, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı bulunduğu ve Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıftan ayrıldığı tespit edildi. Üzerinde yapılan kontrolde ise erkek arkadaşı olduğunu beyan ettiği M.E. adına düzenlenmiş hakim-savcı adayı kimlik kartı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. M.A., "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Hakimlikte ifade veren M.A., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli savunmasında, "Ben hırsızlık amacıyla yapmadım. Ben kimliği böyle bir hususta kullanmadım. Kimlik sahibi şahısla görüşmediğim için de kimliğini vermedim. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerini kullandı. Dosyayı değerlendiren hakimlik, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirtti. Kararda ayrıca, suç için öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin ise yetersiz kalacağı ifade edildi. Mahkeme, M.A.'nın "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.