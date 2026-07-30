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Giriş Tarihi: 30.07.2026 19:40

Savcı lojmanında sır ölüm soruşturması devam ediyor! Ev sahibi eski savcı tutuklandı

Başakşehir’deki hakim-savcı lojmanlarında eski Savcı Ergün G.’nin evinde 37 yaşındaki Özlem Yıldız ölü bulundu. Olayın intihar olduğunu iddia eden eski savcı, "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Savcı lojmanında sır ölüm soruşturması devam ediyor! Ev sahibi eski savcı tutuklandı
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İstanbul Başakşehir Vaditepe'de bulunan hakim-savcı lojmanları, 28 Temmuz akşamı acil yardım hattını arayan eski cumhuriyet savcısı Ergün G., evinde bir kadının yaşamını yitirdiğini ihbar etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 37 yaşındaki Özlem Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"YEMEK YAPIYORDUM" DEDİ, İNTİHAR İDDİASINDA BULUNDU

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan eski savcı Ergün G., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek olayın bir intihar olduğunu öne sürdü. Ergün G. ifadesinde şu iddialarda bulundu: "Özlem ile arkadaştık, kendisini evimde misafir ediyordum. Mutfakta yemek yaptığım sırada salondan ses gelmeyince içeri girdim ve cansız bedeniyle karşılaştım."

GEÇMİŞİNDEKİ REHİN SKANDALI DİKKATE ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheli eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıylaadli soruşturma yürütüldüğünü tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergün G., çıkarıldığı mahkemece "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

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Savcı lojmanında sır ölüm soruşturması devam ediyor! Ev sahibi eski savcı tutuklandı
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