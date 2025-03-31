Savcı Selim Kiraz şehadetinin 10. yılında anıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015'te makamında hain bir saldırıya uğrayan Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 10 yıl geçti. DHKP/C terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilen Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 10. Yılında anıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, x hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kiraz'ı andı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Kiraz'ın ailesini ziyaret ederek o ziyaretten bir fotoğraf paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hain terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı, şehadetinin 10. yılında rahmetle anıyorum.Ömrünü adalete adayan kahraman Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı vatan ve millet sevgisiyle daima hatırlayacağız.Adaletin ve hukukun savunucusu şehit Cumhuriyet Savcımız Kiraz'ı hiçbir zaman unutmayacağız.Ruhu şad, mekanı cennet olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz, bundan tam 10 yıl önce görevi başındayken alçak bir terör saldırısında şehit edildi. Aziz milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak. Mekanı cennet, ruhu şad olsun"

Yenidoğan Çetesi savcısı Yavuz Engin: "Mesleğe yanında başladığım, ilk mesleki bilgileri bana öğreten ve hainlerin kahpe kurşunları ile şehadet şerbeti içen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet ve saygıyla yad ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı, şehadetinin 10. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ömrünü adalete adayan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı daima hatırlayacak, adalet mücadelesini unutmayacağız. Mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: "Hain terör örgütü tarafından menfur bir saldırıda şehit edilen kahraman Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Şehidimizin aziz ruhu şad, mekanı cennet olsun"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hain bir terör saldırısı sonucunda şehit olan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun..."