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Giriş Tarihi: 21.7.2022

Savcı uyuşturucu baronu polis kurye çıktı

Konya’da, uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 25 kilo eroin ele geçirildi. Araçtaki Narkotik Şube polisi M.B.Y.’nin kurye olduğu, talimatı ise Savcı Osman Yarbaş’ın verdiği belirlendi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Savcı uyuşturucu baronu polis kurye çıktı
Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu. Araçta 25 kilogram eroin ele geçirilirken yanında eşi olan kuryenin polis olduğu ortaya çıktı.

ARKADAŞININ ARACIYLA
Polis ile eşi gözaltına alındı, şüphelinin cep telefonuna da el konuldu. Telefonda yapılan incelemede, polis memuruna uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatları verenin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu ortaya çıktı. 8 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde Yarbaş'ın, uyuşturucu sevkiyatını, Antalya'daki lise arkadaşından aldığı emanet bir araçla yaptığı tespit edildi.



TALİMATLAR VERDİ
Yarbaş'ın uyuşturucu sevkiyatı öncesinde sevkiyatı yapacak kuryelerle buluşup teslimatın nasıl olacağı konusunda talimatlar verdiği belirlendi. Konya'ya kurye ile 25 kilogram eroin sevkiyatı yapıldığı gün, Yarbaş'ın örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şube'de görevli polis M.B.Y. ile birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi. Yarbaş ile M.B.Y.'nin de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi.




SEVKİYATLARI YÖNETMİŞ
Konya'ya uyuşturucu getiren kurye polisin, Cahit Kutluk ve Semiyan Kutluk ile 6 kez uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, ayrıca aile izlenimi vermek için karısını da yanında getirdiği ortaya çıktı. Örgüt lideri yardımcılarının, Yarbaş'ın talimatıyla kuryelere yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları çıkarttırdığı tespit edildi. Ayrıca Cahit Kutluk'un Adana'dan Konya'ya 17 kilo eroin getiren kuryeye öncülük yaptığı, polisin taşıdığı 25 kilo eroinin kutusunda da parmak izlerine rastlandığı öğrenildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YAPILAN çalışmalarda örgüt liderinin Savcı Yarbaş, örgüt lider yardımcılarının Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk, uyuşturucu kuryelerinin ise Narkotik Şube'de çalışan polis M.B.Y. ile polis F.K. olduğu belirlendi. Geçen hafta Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Örgüt lider yardımcıları ve kurye polisler de dahil 14 şüpheli tutuklandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), açığa aldığı Osman Yarbaş'ın soruşturması için müfettiş görevlendirdi.

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Savcı uyuşturucu baronu polis kurye çıktı
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