Savcılar arasındaki sosyal medya polemiğinde kovuşturmaya yer yok kararı

Savcılık, yazışmaların bütünlüğü, bağlamı ve kronolojik akışı dikkate alındığında sözlerin kaba ve rahatsız edici eleştiri sınırında kaldığını, somut bir tehdit veya onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek boyuta ulaşmadığını belirterek kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Savcılar arasında sosyal medya üzerinden yaşanan sert tartışma yargıya taşındı. Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Erkal Kocabıçak'ın şikâyeti üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında "yazılı iletiyle hakaret ve tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü.

SAVCILARIN İFADELERİ ALINDI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, taraflar arasında Facebook üzerinden yapılan yorumlar ve buna verilen karşılıklar incelendi. Müşteki Kocabıçak, kendisine yönelik ifadelerin görevinden dolayı hakaret ve tehdit içerdiğini ileri sürdü. Savcı Engin ise savunmasında, söz konusu paylaşımların eleştiri kapsamında olduğunu, tehdit veya hakaret kastı bulunmadığını, ifadelerin bağlamından koparılarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Savcılık değerlendirmesinde, yazışmaların tamamı bir arada ele alındı. "Ne diyorsun lan sen", "yüreğin yetiyorsa çık karşıma", "hesap vereceksin, burada değil yetkili makamlar önünde" gibi ifadelerin, tek tek ve bütüncül olarak incelendiğinde somut bir fiil veya olgu isnadı içermediği, tehdit suçunun unsurlarını oluşturacak açıklık ve ağırlıkta olmadığı tespit edildi. Kararda, bu sözlerin hukuki zeminde hesap sorulmasına işaret ettiği, fiziki ya da hukuka aykırı bir meydan okuma anlamı taşımadığı vurgulandı.

KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

Savcılık, hakaret suçunun oluşabilmesi için onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte somut isnat ya da sövme bulunması gerektiğini, dosya kapsamındaki ifadelerin ise kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri mahiyetinde kaldığını kaydetti. Tehdit suçuna ilişkin olarak da, mağdurun hayatına, vücut bütünlüğüne veya malvarlığına yönelik ciddi ve somut bir tehlike doğuracak nitelikte söz veya davranışın bulunmadığı sonucuna varıldı. Bu değerlendirmeler ışığında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, savcı Yavuz Engin hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.