Haberler Yaşam Haberleri Savcılık, 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' iddiasını yalanladı
Giriş Tarihi: 4.4.2023 11:42

Savcılık, 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' iddiasını yalanladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Savcılık, ’Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı’ iddiasını yalanladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasında şüpheli konumda bulunan Tolgahan Demirbaş'ı ikinci kez gözaltına almak isteyen savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anılan haberin 'yalan haber' niteliğinde olduğu, adı geçen savcımızın halihazırda soruşturmada görevinin devam ettiği, kaldı ki haber içeriğinde geçen 'ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan' ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur."

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! "Geldiler çünkü..."
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
Sır protokol! CHP ile HDP hangi şartlarda anlaştı? HDP'nin ihanet bildirgesine Kılıçdaroğlu tamam mı dedi?
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Savcılık, 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' iddiasını yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA