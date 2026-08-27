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Giriş Tarihi: 27.08.2026

Savcılık ‘Tek başıma yaptım’ diyen katile inanmadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Savcılık ‘Tek başıma yaptım’ diyen katile inanmadı
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İstanbul Şişli'de Mezdeke Grubu'nun eski dansçısı Aynur Kanbur'un 24 Mart 2016'da yaşadığı apartmanın girişinde silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. 10 yıldır çözülemeyen dosya, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yeniden incelemesi üzerine gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün 'Tek başıma yaptım' itirafını inandırıcı bulmayan savcılık iddianamesinde; kamera kayıtlarında Gündüz'ün yardım aldığına ilişkin kuvvetli şüphe oluşturduğu vurgulandı. Savcılık, Fazlı, Serdar ve Yüksel Kar kardeşlerin Bülent Gündüz'ü azmettirdiği, cinayetin önceden kararlaştırıldığı kanaatine vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. İddianame İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Savcılık ‘Tek başıma yaptım’ diyen katile inanmadı
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