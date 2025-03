12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti… Polis Umut Can Arslan cinayetindeki gizemi böyle aydınlattı!

İTİRAFÇI OLDU

Gözaltına alınan 10 kişiden iki kişi ise Umut Can Arslan'nın cesedinin yanında bulunan silahın C. simli kişiye ait olduğunu itiraf etti. Gelişmelerin ardından arazide define arayan kişilerin barakasındaki halının sarıldığı koli bandı ile öldürülen Umut Can Arslan'nın ayak baş parmağındaki koli bandının aynı olduğunu belirledi. Savcılık ve polis ayrıca öldürülen Umut Can Arslan'ın sökülen 12 dişinin sağlam olduğunu daha önce gittiği dişçiden yeniden belirledi. Bu kişilerin kaybolan 400 bin liralık altını Umut Can Arslan'ın aldığını sanarak sorguya çektiği, işkence ile dişlerini söktüğü, ardından silah ile başına iki el ateş ettiği son alarak da boynunun kestiği ve araziye attığı belirledi.