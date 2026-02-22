Savcıyım diyen kadın suç makinesi çıktı

İstanbul
'da bir İETT
otobüsünde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Köpeğiyle toplu taşıma aracına binen ve hayvanı ağızlıksız şekilde seyahat ettiren bir kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı. Kendini savcı olarak tanıtan kadın, tepki gösteren yolculara tehdit içeren ifadeler kullandı.
İddiaya göre kadın, köpeğiyle birlikte İETT otobüsüne bindi. Ancak hayvanın ağızlık ya da kafes olmadan yalnızca tasma ile yolculuk etmesi bazı yolcuların tepkisine neden oldu.
Yolcular, toplu taşıma kuralları gereği köpeklerin ağızlıklı veya taşıma kafesi içinde olması gerektiğini belirterek duruma itiraz etti. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Kadın ise köpeğinin ağızlığının bulunduğunu ancak çantasında olduğunu söyledi.
Görüntülere yansıyan diyalogda, tartışma sırasında kadının kendisini savcı olarak tanıttığı duyuldu. Tepki gösteren yolculara "Kes! Sesini kes!" diyerek çıkışan kadın, "Polis benim emrimde, ben savcıyım" ifadelerini kullandı.
Yolculardan birinin "Polis çağırın" demesi üzerine kadın, bu sözleri tekrar etti. Yolcular ise savcı olduğunu iddia eden kadından polisi kendisinin aramasını istedi.
TEHDİT İÇEREN SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine kadının, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım" ve "Öldürürüm bak seni!" şeklinde tehdit içeren sözler sarf ettiği görüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla olay kısa sürede gündem oldu.
Kadının "Ben savcıyım" iddiası ve tehdit içeren ifadeleri geniş yankı uyandırdı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, başörtülü başka bir kadın yolcuya, "Yobaz, hava almayan beynine hava sokarım, seni öldüreceğim" gibi akıl almaz ifadeler kullanan kadın hakkında "Tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" resen soruşturma başlattı. Şüphelinin Y.S.isimli şahıs olduğu, iddia ettiği gibi savcı değil Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli hakkında yapılan incelemede, şüpheli sıfatı ile "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit – Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul'da toplu taşıma aracında bir yolcuyu tehdit eden şahıs hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek "Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.