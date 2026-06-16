Haberler Yaşam Haberleri Şavşat Deresi’nde umutlu arayış sürüyor: 72 kişilik ekip bölgeyi tarıyor
Giriş Tarihi: 16.06.2026 12:12

Şavşat Deresi’nde umutlu arayış sürüyor: 72 kişilik ekip bölgeyi tarıyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolduğu değerlendirilen Selahaddin Kaya (65) ile oğlu Mecit Kaya’yı (45) arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de yoğun şekilde sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında 72 personel görev yapıyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şavşat Deresi’nde umutlu arayış sürüyor: 72 kişilik ekip bölgeyi tarıyor
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Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevkiyatı yapan Selahaddin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'dan dönüş yolunda haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Yapılan incelemelerde Şavşat Deresi'ne düşmüş bir kamyonet tespit edildi.

Kaza, 14 Haziran günü saat 05.30 sıralarında Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Mecit Kaya yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak dereye uçtuğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kamyonet dere içerisinden çıkarılırken, araçta bulunan baba ve oğula ilişkin herhangi bir iz bulunamadı. Araçtan çıkmayı başardıkları ya da dere akıntısıyla sürüklendikleri ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

72 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Arama çalışmalarının ikinci gününde Trabzon Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden 5 personel, Trabzon ve Erzurum AFAD müdürlüklerinden su üstü ve su altı arama kurtarma ekiplerinden 9 personel ile Artvin AFAD'dan 15 personel ve dron ekipleri görev alırken, Bölgede ayrıca 2 adet sonar tarama cihazı kullanılıyor. Jandarma, AFAD, sağlık, Şavşat arama kurtarma ve destek ekiplerinden oluşan toplam 72 personel, dere boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

#ARTVİN

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Şavşat Deresi’nde umutlu arayış sürüyor: 72 kişilik ekip bölgeyi tarıyor
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