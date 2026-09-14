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Giriş Tarihi: 14.09.2026 13:11

Şavşat’ta kara gün: ATV kazalarında 2 kişi öldü

Artvin’in Şavşat ilçesinde aynı gün meydana gelen iki ayrı ATV kazası can aldı. Devrilen ATV’nin altında kalan 76 yaşındaki Şemsettin Ongül’ün hayatını kaybettiği ilçede, saatler sonra bu kez 62 yaşındaki Sedat Özkan’ın kullandığı ATV şarampole yuvarlandı. Özkan da olay yerinde yaşamını yitirdi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şavşat’ta kara gün: ATV kazalarında 2 kişi öldü
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Şavşat'a bağlı Ciritdüzü köyü yolu Hınzat Köprüsü mevkisinde Ciritdüzü köyüne ATV'siyle giden Sedat Özkan'ın kullandığı araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yolun altındaki şarampole yuvarlandı. Özkan'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve ŞAKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda şarampole yuvarlanan ATV'ye ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

AYNI GÜN İKİNCİ ÖLÜMLÜ KAZA

Şavşat'ta aynı gün bir ATV kazası daha meydana geldi. Erikli köyünde sabah saatlerinde yaşanan kazada 76 yaşındaki Şemsettin Ongül kullandığı ATV'nin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. İki kazanın da aynı gün içinde meydana gelmesi ilçede büyük üzüntüye neden olurken, peş peşe yaşanan ölümler dikkat çekti. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

#ARTVİN #ŞAVŞAT

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Şavşat’ta kara gün: ATV kazalarında 2 kişi öldü
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