‎Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Hasat 2025’te konuştu

‎'Fikirden Teknolojiye Hasat Zamanı' sloganıyla 18-19 Aralık tarihlerinde Teknopark İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen ve biyoteknolojiden savunmaya kadar birçok farklı alandan girişimin yer aldığı HASAT 2025'te, Türkiye'nin önde gelen teknoloji liderleri, akademisyenler ve uzmanlar sahne aldı.

‎185 ÜLKEYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATI



‎

‎Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı konuşmada savunma sanayinin bu noktaya gelmesinde herkesin payı olduğunu belirterek, "Allah'a şükür, bugün Türkiye, geliştirdiği ürünlerle 185 ülkeye savunma sanayii ihracatı gerçekleştiriyor." dedi.