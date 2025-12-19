‎Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Hasat 2025’te konuştu

'Fikirden Teknolojiye Hasat Zamanı' sloganıyla 18-19 Aralık tarihlerinde Teknopark İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen ve biyoteknolojiden savunmaya kadar birçok farklı alandan girişimin yer aldığı HASAT 2025'te, Türkiye'nin önde gelen teknoloji liderleri, akademisyenler ve uzmanlar sahne aldı.
185 ÜLKEYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı konuşmada savunma sanayinin bu noktaya gelmesinde herkesin payı olduğunu belirterek, "Allah'a şükür, bugün Türkiye, geliştirdiği ürünlerle 185 ülkeye savunma sanayii ihracatı gerçekleştiriyor." dedi.