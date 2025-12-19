Haberler Yaşam Haberleri ‎Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Hasat 2025'te konuştu
Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:10

‎Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'un teknoloji ve girişimcilik buluşması HASAT 2025'e katıldı.

Semih KARA
‎'Fikirden Teknolojiye Hasat Zamanı' sloganıyla 18-19 Aralık tarihlerinde Teknopark İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen ve biyoteknolojiden savunmaya kadar birçok farklı alandan girişimin yer aldığı HASAT 2025'te, Türkiye'nin önde gelen teknoloji liderleri, akademisyenler ve uzmanlar sahne aldı.

‎185 ÜLKEYE SAVUNMA SANAYİİ İHRACATI


‎Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı konuşmada savunma sanayinin bu noktaya gelmesinde herkesin payı olduğunu belirterek, "Allah'a şükür, bugün Türkiye, geliştirdiği ürünlerle 185 ülkeye savunma sanayii ihracatı gerçekleştiriyor." dedi.

