Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi! Savunmada kararlılık mesajı: "Gelişim azim ve kararlılıkla sürdürülecek"

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayiinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
"YERLİ VE MİLLİ SANAYİYE DESTEK VURGUSU"
Yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayiinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır. Müteakiben, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
"GELİŞİM AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"
Türk savunma sanayiindeki başarıların gururla takip edildiği belirtilen açıklamada, "Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2026 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve millî teknolojiler kullanılarak savunma sanayiimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir" denildi.
