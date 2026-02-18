Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi! Savunmada kararlılık mesajı: "Gelişim azim ve kararlılıkla sürdürülecek"

"GELİŞİM AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Türk savunma sanayiindeki başarıların gururla takip edildiği belirtilen açıklamada, "Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2026 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve millî teknolojiler kullanılarak savunma sanayiimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir" denildi.