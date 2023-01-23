Savunma Sanayiınde şaha kalktık: 3 fırkateyn birden üretilecek
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Türk savunma sanayii, özel sektör tersanelerinin üretim gücünden yararlanarak üç milli fırkateyni eş zamanlı üretip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunacak. İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul'un inşası sürerken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu, Sedef, Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı İ sınıfı fırkateyn inşa edeceğini duyurarak "36 ayda üç gemi teslim edilecek" dedi. AA