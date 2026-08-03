Savunma sanayiine nitelikli güç

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulundaki Uçak Teknolojisi ön lisans programında eğitim gören öğrenciler, uygulamalı eğitimler sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle yetişiyor. Havacılık alanında eğitim alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında savunma sanayisinden hava yolu şirketlerine, lojistikten uzay teknolojilerine kadar geniş bir istihdam alanında çalışma imkanı buluyor. Havacılık alanına olan ilginin arkasında Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güçlü ivme bulunuyor.

KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, ANKA ve AKSUNGUR gibi projelerle küresel ölçekte dikkati çeken Türkiye, artık yalnızca savunma teknolojisi kullanan değil, kendi platformlarını tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, savaş uçağı üretme hedefi doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlerken, sektörde nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılık alanında ortaya koyduğu başarıların sürdürülebilirliğinin nitelikli insan kaynağıyla mümkün olacağını belirtti. Yükseköğretim sistemini sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip mezunlar yetiştirecek şekilde dönüştürdüklerini ifade eden Özvar, şunları kaydetti: "Üniversite-sektör işbirliklerini güçlendirirken öğrencilerimizin eğitimleri sırasında uygulamanın içinde yer almalarını, mezun olduklarında ise istihdama hızlı şekilde katılmalarını hedefliyoruz. Havacılık ve savunma sanayisine insan kaynağı yetiştiren programlarımız da bu vizyonun önemli örnekleri arasında yer alıyor."

BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ

Uçak Teknolojisi Programı mezunlarından ve savunma sanayisinde görev yapan Beytullah Kumaş da havacılık ve savunma sanayisinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda ülkeye hizmet etme fırsatı sunduğunu dile getirdi. Uçak Teknolojisi Bölümü öğrencisi Emirhan Yıldırım, havacılık sektörünün sürekli büyüdüğünü belirterek, "Havacılık sektörünün bir sınırı yok. Her geçen gün gelişiyor. İki yıllık bir ön lisans programını tamamladığımızda güzel bir meslek sahibi olabiliyoruz. Milli projelerle ülkemizi temsil ediyoruz. Yapılan çalışmalar hem ülkemizin gücünü gösteriyor hem de bizlere büyük bir gurur yaşatıyor." diye konuştu.