SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI! 3 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 3.01.2026 18:07

Çılgın Sayısal Loto, haftada üç gün düzenlenen çekilişleriyle şans oyunu severlerin gündemindeki yerini koruyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi akşamı yapılacak yeni çekilişte, büyük ikramiyenin hangi talihliye gideceği merakla bekleniyor. İşte 3 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

3 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi'nin noter gözetiminde düzenleyeceği çekiliş, her zamanki gibi kurumun resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte çekilişe dair detaylar...

2-3 OCAK 2026 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
3 Ocak 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

3 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3 Ocak 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz