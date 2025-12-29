Haberler Yaşam Haberleri SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları sorgulama
Giriş Tarihi: 29.12.2025 19:27

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları sorgulama

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto, haftada üç gün (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) gerçekleştirilen çekilişleriyle heyecan yaratmaya devam ediyor. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılacak olan yeni çekilişte, büyük ikramiye ve birbirinden cazip ödüller talihlilerini bekliyor. Çekiliş sonuçları, her zamanki gibi Milli Piyango İdaresi’nin resmi canlı yayını üzerinden anında duyurulacak. Şanslı numaralar haberin devamında...

29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Noter gözetiminde yapılacak çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve bilet sonuçları, MPİ'nin online sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak. 29 Aralık Pazartesi çekilişine ait şanslı sayılar ve tüm gelişmeler haberin devamında...

29 ARALIK 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
29 Aralık 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

29 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
29 Aralık 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.


İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

