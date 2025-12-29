SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları sorgulama

29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Noter gözetiminde yapılacak çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve bilet sonuçları, MPİ'nin online sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak. 29 Aralık Pazartesi çekilişine ait şanslı sayılar ve tüm gelişmeler haberin devamında...
29 ARALIK 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
29 Aralık 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.