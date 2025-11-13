SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 12 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 12 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulanıyor. Bilet sahipleri, çekilişin ardından MP online sorgulama ekranı üzerinden numaralarını karşılaştırarak kazananları öğrenebiliyor. Sonuçlar, loto tutkunları tarafından heyecanla takip ediliyor.
Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.