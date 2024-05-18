Sayısal Loto sonuçları 18 Mayıs açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden numaralar takip ediliyor. Cumartesi çekilişi gündemdeki yerini aldı. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto linki üzerinden araştırmalar hız kazandı. Peki, 18 Mayıs 2024 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
SAYISAL LOTO SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR
Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 18 Mayıs saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:
SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.
Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!
Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.
SüperStar Nasıl Oynanır?
SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.
SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
SüperStar ile ne kadar kazanabilirim?
SüperStar'ın Çılgın Sayısal Loto'da olduğu gibi oyuncuya dağıtım oranı %55'tir.
Çılgın Sayısal Loto'da 6, 5+1, 5, 4, 3, 2 bilenlere ödül dağıtımı aynı kurallar ile devam ederken ,
SüperStar ile her bir kazanç kategorisinde bildiğin numaraların yanısıra Süperstar numarasını da bilirsen Çılgın Sayısal Loto kazancına ek SüperStar kazancı elde edersin.
Süperstar'lı oynanan bir Çılgın Sayısal Loto kolonu için hiçbir Çılgın Sayısal Loto numarasını tutturamasan bile sadece SüperStar numarasını tutturarak 25 TL ikramiye kazanırsın!