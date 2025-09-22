Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.9.2025 18:29

Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamlarının şans oyunu heyecanı Çılgın Sayısal Loto ile yaşanıyor. Bilet sahipleri “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusunu merakla araştırıyor. Kazanan numaralar ve büyük ikramiye tutarı merak edilenler arasında yer alıyor. Sonuçların açıklanacağı saat ve ikramiye devredip devretmediği ile ilgili bilgiler merak konusu. İşte 22 Eylül 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:

Milli Piyango'nun en popüler oyunlarından Sayısal Loto'nun son çekilişi, şans oyunu severlerin gündeminde. Kazanan numaralar bilndiği orana göre ikramiye dağıtıyor. Sonuçları canlı takip etmek için Milli Piyango Online izleniyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül 2025 hakkında merak edilenler:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 22 EYLÜL 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 22 Eylül saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto oyun kuralları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
