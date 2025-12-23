Haberler Yaşam Haberleri SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA-HIZLI ÖĞREN! Milli Piyango Online ile 22 Aralık Sayısal Loto sonuçları!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 07:47

22 Aralık Pazartesi günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu meraklıları tarafından ilgiyle bekleniyor. Milli Piyango’nun dijital kanalları üzerinden ve noter denetiminde gerçekleştirilecek çekilişte, kazandıran numaralar belli olacak. Kuponlarını dolduran vatandaşlar, akşam saatlerinde açıklanacak sonuçlara odaklandı.Çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanan sayılar kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, 22 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

22 ARALIK 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

Sayısal Loto 22 Aralık çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor.

Sayısal Loto sonuçları 22 Aralık 2025 Pazartesi sonuçları: 19, 24, 41, 44, 56, 71 + 23 (Joker) + 26 (Süperstar)

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

