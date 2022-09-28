Sayısal Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. 140 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğun şekilde "28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.
28 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.