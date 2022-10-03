Sayısal Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" Her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınıyla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans aracılığıyla Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrasında "3 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve MPİ kazandıran numaralar bilgileri şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.