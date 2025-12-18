İBB’nin reklam vurgunu Sayıştay raporunda! İhaleler iştiraklere gitti, 170 milyon liralık rant doğdu

İHALEYE BELLİ FİRMALAR ALINDI

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, 2023 itibarıyla İstanbul'da reklam sektöründe faaliyet gösteren, yaklaşık 5 milyon TL sermaye tutarı düzeyinde bin 105 firma bulunuyor. Buna rağmen bazı ihalelerde 12 – 20 – 40 milyon TL gibi sermaye şartları arandı. İTO verilerine göre, sermayesi 12 milyon TL ve üzeri 82, 20 milyon TL ve üzeri 56, 40 milyon TL ve üzeri 25 firma olmasına rağmen, ihaleye sadece belirlenen firmaların davet edildiği kaydedildi. Sayıştay, firma sayısının bu denli daraltılmasının açıklık ve rekabet ilkelerini ağır biçimde zedelediğini vurguladı. Ayrıca raporda, ihaleye giren firmaların tamamının İBB'nin hissedarı olduğu iştirak şirketleri olduğu belirtildi.