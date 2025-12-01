Sayıştay tek tek tespit etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi’nde 19 usulsüzlük

Son dakika haberi... Sayıştay'ın 2024 yılı düzenlilik denetiminde, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırlanan raporda, belediyenin çeşitli birimlerinde 19 ayrı mevzuata aykırılık tespit edildi. Rapor, ihale süreçlerinden mali işlemlere, personel ödemelerinden imar denetimlerine kadar birçok alandaki usulsüzlükleri ortaya koydu.En dikkat çeken bulgular arasında şunlar yer aldı:
Denetimde öne çıkan bir başka usulsüzlük ise, personel takip sistemine kaydı olmayan bir personele fazla mesai ücreti ödenmesi* oldu. Ayrıca ek özel hizmet tazminatı puantajlarının hatalı düzenlendiği*, yevmiye defterlerinde ise usule aykırı şekilde boş sayfalar bırakıldığı belirtildi.Çorlu Otobüs Terminali'nde Gecikme ve İhlalSayıştay Raporu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni Mercek Altına Aldı: 19 Usulsüzlük Tespit EdildiSayıştay'ın 2024 yılı düzenlilik denetimi kapsamında hazırladığı raporda, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin pek çok biriminde ciddi mevzuat ihlalleri tespit edildi. Raporda; ihale süreçlerinden mali işlemlere, personel ödemelerinden imar denetimlerine kadar uzanan toplam 19 ayrı usulsüzlük dikkat çekti.Dikkat Çeken Başlıklar:
Sayıştay, 2018 yılında ihalesi yapılan Çorlu Otobüs Terminali projesinin süresinde tamamlanmamasına rağmen yüklenici firmaya üç kez ihtar çekildiği halde sözleşmenin feshedilmediğini belirtti. Ayrıca firmanın idare onayı olmadan proje değişikliğine gittiği, süre uzatımının ise mevzuata aykırı olarak hava muhalefeti gerekçesiyle yapıldığı ifade edildi.2018'de ihalesi yapılan Çorlu Otobüs Terminali projesinin zamanında bitirilememesine rağmen, yüklenici firmaya üç kez ihtar çekildiği halde sözleşmenin feshedilmediği tespit edildi. İdare onayı olmadan proje değişikliklerine gidildiği ve süre uzatımı işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde yapıldığı belirtildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Raporda yer alan usulsüzlüklerin ardından belediye yönetimi, bazı konularda düzeltme çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Sayıştay, ihlallerin özellikle ihale, mali işler, personel, imar ve muhasebe alanlarında yoğunlaştığını vurguladı.Kamuoyunun tepkisi üzerine gözler belediyeden gelecek ayrıntılı açıklamalarda.