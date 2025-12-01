Sayıştay tek tek tespit etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi’nde 19 usulsüzlük

Denetimde öne çıkan bir başka usulsüzlük ise, personel takip sistemine kaydı olmayan bir personele fazla mesai ücreti ödenmesi* oldu. Ayrıca ek özel hizmet tazminatı puantajlarının hatalı düzenlendiği*, yevmiye defterlerinde ise usule aykırı şekilde boş sayfalar bırakıldığı belirtildi.Çorlu Otobüs Terminali'nde Gecikme ve İhlalSayıştay Raporu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni Mercek Altına Aldı: 19 Usulsüzlük Tespit EdildiSayıştay'ın 2024 yılı düzenlilik denetimi kapsamında hazırladığı raporda, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin pek çok biriminde ciddi mevzuat ihlalleri tespit edildi. Raporda; ihale süreçlerinden mali işlemlere, personel ödemelerinden imar denetimlerine kadar uzanan toplam 19 ayrı usulsüzlük dikkat çekti.Dikkat Çeken Başlıklar:

- Tamamlanamayan yapım işleri,

- Rekabeti engelleyen ihale şartnameleri,

- İhalesiz verilen ticari plakalar,

- Kayıtsız personele fazla mesai ödemeleri,

- İzin alınmadan yapılan kamuoyu araştırmaları,

- Gecikmelere rağmen ceza uygulanmadan devam eden projeler.Çorlu Otobüs Terminali Projesi Öne Çıktı