Sayıştay tespit etti: Beşiktaş’ta 12 bin 555 iş yeri ruhsatsız çalışıyor

Sayıştay, Beşiktaş Belediyesi'nin söz konusu ruhsatsız işletmelere kapatma cezası vermediğini de vurguladı. Raporda, "Yapılan incelemede, Beşiktaş Vergi Dairesi kayıtlarına göre Belediye sınırları içerisinde ruhsata tabi faaliyet gösteren aktif iş yeri sayısının 22 bin 540 adet olduğu halde İdare ruhsatlı işyeri sayısının 9 bin 985 adet olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İŞLETMELER RUHSATA TABİ

Belediye mücavir alanlarında faaliyet yürütmek isteyen işletmeler, vergi levhası çıkartmanın yanında bağlı bulunan belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak zorunda. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı belediyelerin denetim ekipleri tarafından işletmelerde yapılan incelemelerin uygun bulunması halinde düzenlenerek işletmeleri veriliyor.

12 BİN 555 KAÇAK İŞLETME

İstanbul'un en yoğun ve rantabl ilçelerinin başında gelen Beşiktaş'ta ise binlerce işletmenin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Sayıştay'ın CHP'li 2024 yılına ilişkin Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik hazırladığı raporda çarpıcı tespit yer aldı. Vergi dairesi kayıtlarına göre Beşiktaş sınırları içerisinde toplam 22 bin 540 adet işyerinin faaliyet gösterdiği ancak bu işyerlerinden yalnızca 9 bin 985 adetinin ruhsat sahibi olduğu belirtildi. Beşiktaş'taki 12 bin 55 işyerinin ise ruhsatsız olarak çalışmaya devam ettiği belirlendi.

BELEDİYE GÖZ YUMDU

Sayıştay raporunda CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin sayısı 10 bini aşan ruhsatsız bu işletmelere yönelik herhangi bir yaptırım uygulamadığını vurguladı. Kanunlara göre, belediyeler sınırları içerisinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit edip kapatma cezası vermesi gerekiyor. Ancak, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin ilçedeki ruhsatsız işyerlerine göz yumduğu anlaşıldı.