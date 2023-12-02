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Giriş Tarihi: 2.12.2023 12:12 Son Güncelleme: 2.12.2023 12:18

Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi

Türkiye genelinde 437 dolandırıcılık olayının faili şebeke çökertildi. Şebeke üyelerinin vatandaşları milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 437 nitelikli dolandırıcılık olayının faili olduğu tespit edilen şebeke çökertildi.

Tunceli'de 1 vatandaşı 1 milyon 475 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Mersin ve Batman illerinde operasyon düzenlendi.

perasyonlarda "Sazan sarmalı" yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde altın, döviz ve Türk Lirası gele geçirilirken şebekenin Türkiye'de gerçekleşen 437 faili meçhul dolandırıcılık olayının da faili olduğu da tespit edilirken gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorguları tamamlanan 6 kişiden 2'si sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanırken 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekenin Türkiye genelinde vatandaşları milyonlarca lira dolandırdığı öğrenildi.

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Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi
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