SBÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Uzun ve zorlu bir eğitim sürecini tamamlayan genç hekimlerin meslek hayatlarına ilk adımlarını attığını belirten Vali Yavuz, mezuniyetin hem öğrenciler hem de aileleri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Genç hekimlerin insan hayatına dokunacak önemli bir mesleği icra edeceklerini vurgulayan Yavuz, "İnsan hayatına dokunacak, umut olacak ve şifa dağıtacak evlatlarımızın, hekimlik mesleğini bilimin ışığında, vicdanı rehber edinerek en güzel şekilde icra edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu anlamlı günün asıl kahramanları olan gençlerimizi; onların her zaman yanında duran kıymetli ailelerini ve büyük emeklerle yetişmelerine katkı sunan akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum.