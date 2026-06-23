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Giriş Tarihi: 23.06.2026 12:38

SBÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi. Düzenlenen mezuniyet törenine katılan Adana Valisi Mustafa Yavuz, diplomalarını alan genç hekimlerin mutluluğunu paylaştı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
SBÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi
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Uzun ve zorlu bir eğitim sürecini tamamlayan genç hekimlerin meslek hayatlarına ilk adımlarını attığını belirten Vali Yavuz, mezuniyetin hem öğrenciler hem de aileleri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Genç hekimlerin insan hayatına dokunacak önemli bir mesleği icra edeceklerini vurgulayan Yavuz, "İnsan hayatına dokunacak, umut olacak ve şifa dağıtacak evlatlarımızın, hekimlik mesleğini bilimin ışığında, vicdanı rehber edinerek en güzel şekilde icra edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu anlamlı günün asıl kahramanları olan gençlerimizi; onların her zaman yanında duran kıymetli ailelerini ve büyük emeklerle yetişmelerine katkı sunan akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum.

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SBÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi
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