Scooter kazasında öldü

İstanbul Fatih'te, 14 Haziran Pazar günü 23.30 sıralarında kontrolsüz bir şekilde Kennedy Caddesi'ne giren Moldova uyruklu Muhammed Ali Fornea'nın (23) kullandığı scooter'a, C.Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Fornea, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Moldova uyruklu gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Sürücü C.Y. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan işlem başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.