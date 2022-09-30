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Giriş Tarihi: 30.9.2022 15:08 Son Güncelleme: 30.9.2022 15:08

Scrabble Nasıl Oynanır? Scrabble Nasıl Dizilir, Kaç Kişi Oynanır ve Boş Taş Ne İşe Yarar?

Dünya üzerinde adını duyurmuş en önemli kelime oyunları arasında yer alan Scrabble, düşünme becerilerini iyileştirmesinin yanı sıra konsantrasyon becerilerini de geliştirir. Oyun içerisinde ise 100 adet taş bulunur. Taşlar arasında boş olanlar da vardır. Bu nedenle oyun için boş taş ne işe yarar sorusu gündeme geliyor. Bu yazımızda sizin için Scrabble nasıl dizilir, kaç kişi oynanır gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de Scrabble nasıl oynanır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Scrabble Nasıl Oynanır? Scrabble Nasıl Dizilir, Kaç Kişi Oynanır ve Boş Taş Ne İşe Yarar?

Scrabble oyunun tahtası 15x15 boyutunda tasarlanır. Taşların yerleşmesi için her oyuncuya özel ayrı bir tahta verilir. Bir adet de torba oyun içerisinde yer alır. Torbanın içerisinde ise toplam 100 adet taş bulunur. Hemen hemen her yaştan insanların dikkatini çeken oyun için Scrabble nasıl oynanır sorusu merak konusu oluyor. Peki, Scrabble nasıl dizilir? Oyun kaç kişi oynanır ve boş taş ne işe yarar gibi soruların tüm yanıtları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

SCRABBLE NASIL OYNANIR?

Scrabble, içerisinde gelen oyun tahtasının üzerinde oynanır. Birbirine bağlanabilen kelimelerin türetilerek oynandığı oyunda, puan kazanmak oldukça önemlidir. Tahtanın üzerinde puan katlayan bölümler yer alır. Harflerin yazılı olduğu taşlar üzerinde de belirli puanlar vardır. Her oyuncu farklı puanlara sahip olan taşları kullanarak kelimeler türetmeye çalışır. Her oyuncunun bir kez oynama hakkı vardır. Kelime yazıldıktan sonra oyun, diğer oyuncuya geçer. Oyun en az 2 en çok ise 4 oyuncu ile oynanır.

SCRABBLE NASIL DİZİLİR?

Aşağıdaki adımları izleyerek Scrabble oyununa başlayabilirsiniz:

Puanları yazmak için kağıt ve kalemi yanınızda bulundurun.

Her oyuncu bir yerleştirme tahtasını önüne alır.

Oyuna başlamak için her oyuncunun torbadan bir harf çekmesi gerekir. A harfine en yakın olan ya da joker olarak görülen boş taşı çeken kişi oyuna ilk olarak başlar.

Sonrasında taşlar tekrar torbaya konularak her oyuncunun torbadan 7 adet taş çekmesi istenir.

İlk oyuncunun, yerdeki tahtanın yıldız konumundan bir kelime yazarak başlaması gerekir. Ardından diğer oyuncular, kelimeye bağlı olarak elindeki harflerle yeni kelimeler türetebilir.

Kelime yazıldıktan sonra eksilen taş sayısını yediye tamamlamak için gerekli olduğu kadar taş çekilir.

Oyun ise torbadaki taşlar bittiğinde biter.

Oyun sonunda en çok puana erişmiş olan kişi oyunu kazanır.

SCRABBLE KURALLARI NELERDİR?

Her oyunun olduğu gibi Scrabble oyununun da çeşitli kuralları bulunuyor. Scrabble kurallarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Sözlükte vara olan kelimeler yazılmalıdır. Oyuncular olmayan kelimeleri türetemez.

Özel isimler, kısaltmalar ya da ek almış kelimeler sayılmaz.

Kelimenin doğruluğuna güvenilmediği takdirde sözlüğe bakılabilir fakat onun dışında oyun bitene kadar sözlüğe bakılamaz.

Scrabble pas kuralı da bulunur. Taşları ile kelime türetemeyen oyuncuların pas hakkı bulunur. "Pas" denildikten sonra sıra diğer oyuncuya geçer.

Scrabble harf değiştirme kuralı ise oyuncunun pas demek istemediği durumlarda geçerlidir. Elindeki harfler ile kelime türetmek istemeyen oyuncu, değiştirmek istediği harfleri torbaya atar ve torbadan yeni harf çeker. Bu süreç oyuncunun oynama hakkını elinden alır. Sıra diğer oyuncuya geçer.

Scrabble tahtası üzerinde puan artıran kutucuklar bulunur. Bu kutucuklar içindeki puanlar sadece üzerine gelen kelimede geçerli olur.

Eğer oyuncular elindeki 7 harfi birden kullanırsa, +50 puan kazanır.

Torbada çekecek taş kalmadığında oyunculardan birinin tüm taşları bitene kadar oyun devam eder.

Eğer tüm oyuncular üst üste 2 kez pas derse, oyun biter.

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Scrabble Nasıl Oynanır? Scrabble Nasıl Dizilir, Kaç Kişi Oynanır ve Boş Taş Ne İşe Yarar?
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