Son dakika: Seçil Erzan davasında karar! 102 yıl 2 ay hapis cezası

102 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan'ı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik suçlarından" 102 yıl 2 ay 2 gün ve hapis cezasıyla birlikte 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kararın okunmasını gözyaşlarıyla dinleyen Seçil Erzan'ın ayakta durmakta da zorlandığı görüldü. Yanına gelen avukatının koluna tutunarak ayakta duran Erzan zaman zaman da dengesini kaybetti. Bu sırada ise yanında duran jandarmalar Erzan'a yardım etti.

HAKAN ATEŞ VE MEHMET AYDOĞDU BERAAT ETTİ

Bankanın eski üst düzey yöneticileri olan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Fatih Terim'in yardımcısının eşi olan sanık Nur Erkasap da toplamda 9 yıl 4 ay hapis ve 79 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı.