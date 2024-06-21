Seçil Erzan hakkında 3 yeni iddianame

Futbolcuların da arasında olduğu ünlü isimleri milyonlarca lira dolandıran özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan hakkında yürütülen 3 ayrı soruşturma daha tamamlandı. Hazırlanan 3 ayrı iddianame, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talepli olarak gönderildi. Tamamlanan soruşturmalardan ilki, Erzan'a 237 bin dolar kaptıran gayrimenkul uzmanı Melis Özsüt Şener'le ilgiliydi. Şener'in müşteki olduğu iddianamede, Erzan'ın Şener'i yüksek kâr getirili özel fona para yatırmaya ikna ettiği anlatıldı. Erzan'ın çok sıkıştığı için Şener'den para aldığını itiraf ettiğine değinilen iddianamede, Erzan'ın, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması talep edildi.İkinci hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianame ise Erzan'la birlikte ana davada da şüpheli olarak yer alan Çorlu Belediyesi eski zabıta amiri Hüseyin Eligül'le ilgili oldu. Eligül'ün aile dostu Nesrin Arslan'ı yüksek faiz getirisi vaadiyle kandırarak 200 bin 309 lirasını alıp Erzan'a teslim ettiği kaydedildi. Erzan ve Eligül'ün fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Arslan'ı dolandırdıkları anlatıldı.Üçüncü hazırlanan iddianame de ise şikâyetçi Bakiye Gülen ve oğlu Ercüment Gülen oldu. Bu iddianamede Erzan için nitelikli dolandırıcılığın yanı sıra "özel belgede sahtecilik" suçundan da ceza talep edildi. Gülenlere miras kalan 100 bin doları yatırım vaadiyle aldığı anlatılan Erzan'ın, ikiliye bir de bankanın antetli kâğıdına imza atarak verdiği vurgulandı.