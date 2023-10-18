Seçim kalabalığı deyip yol vermedi! Trafikte ‘ters yön’ kavgası coplu saldırıya dönüştü

Tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa koştuğu 28 Mayıs seçim günü moto kurye olarak çalışan Naim A.(21), iddiaya göre Ataşehir'de ortalığı birbirine kattı. Sipariş bırakmak için motoruyla seyir halinde olduğu esnada karşıdan gelen aracı gören genç adamın siniri, bıçaklı coplu kavganın da fitilini ateşledi.

SEÇİM GÜNÜ TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI

İddiaya göre siparişini götüreceği adrese ulaşmak için motoruyla seyir halindeyken tek yönlü bir tabela gören Naim A., kendisi için geçiş hakkı olduğunu düşünerek yola devam etti. Ancak kısa bir süre sonra işler beklediği gibi olmadı ve tek şeritli yolda karşısına bir araç çıktı. Aracın kendisine doğru yaklaşmasıyla ani fren yapan genç kurye, aracın ters yöne girdiğini düşünerek sinirlendi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Araç şoförü Ali T.'nin kendisinden yol istemesiyle iyice gerilen Naim A., yol vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. 'Ters yön' kavgasının dakikalar içinde hararetlenmesiyle küfür ve hakaretler havada uçuştu. İddiaya göre arabasından inen şoför, genç kuryeye koşarak yaklaştı ve yumruklar atmaya başladı.

COPLA KAFASINI VE PARMAKLARINI ÇATLATTI

Bunun üzerine şiddetlenen kavga sırasında kurye Naim A. da elindeki copla Ali T.'ye saldırınca olanlar oldu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavgada kan revan içinde kalan araç şoförü hastanelik oldu. Başında açılmalar ve parmaklarında çatlaklar oluşan şoför trafik kavgasını savcılığa taşıdı. Şoförün şikayeti sonrası genç kurye hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ KURYEDEN 'BIÇAK' SAVUNMASI

Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Naim A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık, şüpheli genci "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlikteki sorgusunda şoförün kendisine küfürler ettiğini söyleyen şüpheli, "Ters yönden girmesine rağmen yol istedi. Seçim günü olduğundan kalabalıktı ve yol veremedim. Elinde siyah cisim vardı. Bıçak olduğuna eminim. Bana saldırdı, ben de marketten bulduğum copla kendimi savundum" dedi. Hakimlik ise kuvvetli suç şüphesi olmasından dolayı şüpheli kuryenin tutuklanmasına hükmetti.