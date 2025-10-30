Seçkin yazarlar İstanbul’da buluşacak

Rami Kütüphanesi'nde 1 Kasım Dünya Yazarlar Günü dolayısıyla 1. Uluslararası Yazarlar Buluşması düzenlenecek. Etkinliğe Türkiye'den ve Balkanlardan seçkin yazarlar katılacak. Esenler Belediyesi, Rami Kütüphanesi, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR) iş birliğiyle yapılacak etkinlikte üç oturumda dokuz konuşmacı söz alacak. Programda Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Batı Trakya'dan gelen yazarlarla Türkiye'den altı yazar, "Dijital Dönemde Yazarlık" teması altında deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacak. Yapay zekanın yazarlık üzerindeki etkisi derinlemesine tartışılacak. Etkinlik ücretsiz ve herkese açık olarak 1 Kasım'da Rami Kütüphanesi'nde saat 10.00 -17.15'te arasında gerçekleştirilecek.